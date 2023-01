1/21

Il cannibalismo è diventato un tema assai presente in molti film e serie televisive uscite in questa stagione. Dalla serie TV su “il cannibale di Milwaukee”, ossia Jeffrey Dahmer, a Yellowjackets (nella foto) e Fresh fino ad arrivare al film Bones and All, durante questa stagione cinematografica e televisiva i mangiatori di carne umana sono entrati nello schermo prepotentemente. Brenna Ehrlich di Rolling Stone Usa ha interpellato un esperto per capire come mai il cannibalismo sia oggi così presente sui nostri schermi



