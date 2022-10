Dahmer - Mostro, Evan Peters parla del ruolo più difficile della vita

Tutti quanti stanno parlando di Jeffrey Dahmer (chi lamentandosi del fatto che Netflix gli abbia dedicato una serie, chi supplicando di non travestirsi da lui per Halloween). Ora parla finalmente anche l'attore che si è calato in quella che definisce la parte più difficile nella sua carriera. E non stentiamo a crederci che quello sia il ruolo più difficile che interpreterà nella vita

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Tante persone hanno detto la propria opinione circa la serie televisiva DAHMER – Monster: The Jeffrey Dahmer Story, chi lamentandosi del fatto che Netflix abbia deciso di dedicare una serie al serial killer che ha compiuto efferatezze inenarrabili, chi supplicando di non travestirsi da lui per Halloween.

Ora parla finalmente anche l'attore che si è calato in quella che definisce la parte più difficile nella sua carriera: Evan Peters ha appena rilasciato un'intervista per Netflix in cui racconta come si è calato nel ruolo, fatta di studi della psiche contorta e malata del personaggio. L'interprete ha dovuto scendere negli inferi del sé, concedersi una full immersion negli interrogatori e approfondimenti del mondo oscuro e terribile in cui Jeffrey Dahmer era incastrato, quello per cui ha trascinato all'inferno 17 persone. Le sue vittime sono state 17 uomini e ragazzi, tutti torturati, stuprati e uccisi tra il 1978 e il 1991 da quello che è stato definito il “cannibale di Milwaukee”.

Non sorprende quindi che Peters abbia definito questo lavoro “uno dei più difficili” della sua vita, senza se e senza ma. C'è da credergli.



La prima preoccupazione dell’attore e del team produttivo della serie riguardava il rispetto nei confronti delle vittime. Benché, va detto, per alcuni questo rispetto non ci sia stato. Parliamo dei familiari delle vittime, che hanno criticato la scelta di Netflix di produrre uno show con cui fare soldi lucrando su una tragedia come quella che li ha coinvolti.

“È così tremendo che tutto sia successo davvero che è stato particolarmente importante essere rispettosi nei confronti delle vittime, delle famiglie delle vittime, per cercare di raccontare la storia nel modo più autentico possibile", ha dichiarato Evan Peters. "Ma per farlo, dovevo andare in posti davvero bui e rimanerci per un lungo periodo di tempo”, ha aggiunto.

Potete guardare l'intervista integrale nel video che trovate in fondo a questo articolo.