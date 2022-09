Le 16 migliori serie tv da vedere a ottobre, da Munich Games a Boris

9/16 @Ryan Murphy Productions

The Watcher (Netflix): dal 13 ottobre (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Trama: una coppia si trasferisce in una villa in periferia ma appena arrivano scoprono che il quartiere non è affatto accogliente. I due, inoltre, iniziano a ricevere strane lettere di minaccia da qualcuno che si fa chiamare “l'Osservatore”

The Watcher, il trailer della miniserie con Naomi Watts e Bobby Cannavale