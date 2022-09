Tutto chiede Salvezza, il trailer della serie

Il 14 ottobre su Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) arriva la serie diretta da Francesco Bruni tratta dal romanzo autobiografico di Daniele Mencarelli Condividi

Divisa in sette episodi, la serie Tutto chiede Salvezza sta per approdare sulla piattaforma streaming Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Dopo aver vinto il Premio Strega Giovani 2020, la serie diretta da Francesco Bruni sarà disponibile a partire dal 14 ottobre con la star di Sam Italia Federico Cesari nei panni del protagonista Daniele. Scritta da Daniele Mencarelli, Daniela Gambaro e Francesco Cenni, Tutto chiede Salvezza è una dramedy contemporanea che parla alle nuove generazioni scavando nella psicologia del dolore, insicurezza e la mancanza di fiducia nel futuro.

Di che parla Tutto chiede Salvezza? approfondimento Tutto chiede salvezza, il teaser trailer della serie tv Daniele è un ragazzo di vent’anni molto sensibile che, dopo una crisi psicotica, si risveglia nella camera di un ospedale psichiatrico. Con lui cinque compagni improbabili con cui pensa di non avere molto in comune, medici che vogliono frugare nel suo cervello e infermieri che sembrano disinteressati. Sette giorni dura la sua “condanna” per provare a guarire e tornare alla sua vita, ma quell’esperienza diventa intensa e formativa come non avrebbe mai immaginato.

Il trailer di Tutto chiede Salvezza GUARDA ANCHE Tutti i video su cinema e film Accompagnato dalla canzone dei Maneskin Vent’anni il trailer di Tutto chiede Salvezza ci mostra le prime immagini della serie da cui si evince l’attenzione psicologica ed esistenziale ai vari personaggi e il tono prevalentemente drammatico ma anche semplice per arrivare a un pubblico eterogeneo e di tutte le età. Oltre a Cesari si notano gli altri volti del cast: Andrea Pennacchi, Vincenzo Crea, Lorenzo Renzi, Vincenzo Nemolato e Alessandro Pacioni. Ricky Memphis, Bianca Nappi e Flaure BB Kabore interpretano gli infermieri; Filippo Nigro è il Dott. Mancino e Raffaella Lebboroni la Dott.ssa Cimaroli. E Carolina Cresentini è Giorgia, la mamma della compagna che Daniele conosce al liceo e ritrova al reparto. Il regista Francesco Bruni Classe 1961, Bruni è noto soprattutto come sceneggiatore e ha collaborato molti anni con Paolo Virzì per film come Caterina Va in Città, Il Capitale Umano e Tutti i Santi Giorni. Per la tv ha scritto gli adattamenti di Camilleri per Il Commissario Montalbano e nel 2011 ha diretto il suo primo film Scialla! a cui sono seguito poi Noi 4, Cosa Sarà con Kim Rossi Stuart e Tutto quello che vuoi.