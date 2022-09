Le migliori serie TV da vedere a settembre 2022. FOTO

5/22 @Various Artists Limited

I may destroy you – Trauma e rinascita (Sky): dal 20 settembre. Trama: Arabella è una star di Twitter e scrittrice londinese di genitori ghanesi, divenuta celebre come icona della generazione Y. Dopo una nottata passata a bere e ballare in compagnia ha difficoltà a ricordare cosa sia successo, si ritrova con un taglio in fronte e lo schermo del telefono infranto. Aiutata dagli amici Terry e Kwame, cerca di ricostruire gli eventi della notte