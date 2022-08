Andor, il trailer della serie prequel a Rogue One: A Star Wars Story

Andor, prequel di Rogue One: A Star Wars Story sarà disponibile con i primi tre episodi su Disney Plus a partire dal 21 settembre Condividi

È stato rilasciato poche ore fa il trailer della serie Andor, prequel a Rogue One: A Star Wars Story, pellicola del 2016 che ha riscosso un notevole successo. Il trailer, oltre a mostrare alcune scene importanti del film che verrà reso disponibile sulla piattaforma Disney Plus, rivela soprattutto un cambiamento nella data di uscita del film. Andor, sarà disponibile dal 21 settembre, prima del previsto. Manca meno di un mese al rilascio di uno dei film più attesi dell'autunno, del quale verranno inizialmente proposti solo i primi tre episodi. Il rilascio di tutti i 12 episodi avverrà a scaglioni di tre alla volta, per un totale di quattro uscite. Nel trailer compare Forest Whitaker, che interpreta Saw Guerrera in Rogue One: A Star Wars Story. Un gradito ritorno che segna una linea di continuità tra le due pellicole.

Il trailer della serie prequel in attesa di Rogue One approfondimento Andor, nuove foto dal set della serie Star Wars La serie Andor si concentra sulle vicissitudini di Cassian Andor e l’annuncio del nuovo trailer è stato fatto dallo stesso Diego Luna, protagonista della serie, durante il popolare programma Good Morning America. I produttori sono stati particolarmente generosi nel realizzare il trailer del prequel, fornendo agli appassionati numerose informazioni sulla trama della serie. Cassian Andor si troverà ad affrontare molti pericoli e a dover risolvere intrighi succulenti, in un reticolo narrativo che non è parco di colpi di scena. Gli inganno sono parte integrante del racconto e rappresentano alcuni degli ostacoli che il protagonista è chiamato a superare lungo la tortuosa strada che lo porterà a trasformarsi nell’eroe ribelle pronto ad affrontare il malvagio Impero Galattico. Il personaggio di Cassian Andor è uno dei più apprezzati degli ultimi anni nell’universo Star War: la personalità della spia ribelle interpretata magistralmente da Diego Luna ha appassionato moltissimi utenti. È per loro che è stato deciso di raccontare come nasce la ribellione e come è stato possibile arrivare al personaggio noto. La serie Andor, come spiega la sinossi ufficiale, si concentra in particolare sul viaggio intrapreso da Cassian per scoprire la differenza che può fare nella battaglia contro l’Impero. Panorami, scene avvincenti e tanta azione sono gli ingredienti che caratterizzano Andor

I progetti a lungo termine su Rogue One C’è molta ambizione in questo progetto, che per sforzi e importanza di produzione. I personaggi sono numerosi, così come sono diverse le ambientazioni. La linea narrativa lascia supporre che l’intento sia proprio quello di inserire organicamente la serie in quell’universo Star Wars che Disney Plus sta costruendo sulla sua piattaforma. Andor si inserisce nel vuoto lasciato dalla serie The Mandalorian, la cui terza stagione è attesa per il prossimo anno. Inizieranno, invece, in autunno le riprese di Rogue One. Com’è tradizione, la serie Andor è prodotta da Lucasfilm ed è nata dalla penna di Tony Gilroy, lo stesso che ha firmato la sceneggiatura di Rogue One.