Andor, nuove foto dal set della serie Star Wars

Nuove indiscrezioni trapelano in rete dopo la diffusione di qualche scatto rubato dal set di “Andor”, nuova serie live action tratta dall'universo di “Guerre stellari” prodotta da Lucasfilm in esclusiva per Disney+. Dopo le foto diffuse dal Daily Mail la scorsa primavera, con il set delle riprese allestito a pochi chilometri da Londra in cui si riconoscevano gli inconfondibili Stormtrooper, nuove immagini arrivano dal set in Scozia scattate nei pressi del bacino idrico sormontato dall'imponente diga di Cruachan. Le foto confermano che la produzione, che doveva prendere il via nel 2019, è ormai nel pieno delle attività dopo i continui rinvii dovuti alla pandemia.