Covid in Italia e nel mondo, le ultime notizie di oggi 14 luglio. LIVE

Pressing sul governo da parte di alcune regioni e categorie per l'utilizzo del green pass come strumento d'accesso a locali e spettacoli, come deciso in Francia. Sileri lo considera "un modo per evitare chiusure". Favorevoli anche nel Pd. Salvini critico. Oltre 4 italiani su 10 hanno completato il ciclo vaccinale. Balzo in avanti però di nuovi casi e decessi