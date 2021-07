Covid Spagna, aumentano i contagi: quasi 44mila in 24 ore

Cresce anche il tasso di incidenza del virus, che in 14 giorni è salito a 436.75 casi per 100.000 abitanti. Le positività si sono verificate soprattutto nella fascia più giovane della popolazione, composta per la maggior parte da persone che non hanno ancora ricevuto il vaccino

Salgono i contagi da coronavirus in Spagna, dove si sono registrati più di quattro milioni di casi dall’inizio della pandemia. Solo nelle ultime 24 ore si sono registrate 43.960 nuove positività, come annunciato dal ministero della Salute. Preoccupa anche il dato relativo al tasso di incidenza del virus, che in 14 giorni è salito a 436.75 casi per 100.000 abitanti. Questo incremento riguarda soprattutto la fascia più giovane della popolazione (tra i 12 e i 29 anni), composta per la maggior parte da persone che non si sono ancora vaccinate contro il Covid-19. Di fronte a una situazione simile, il governo spagnolo non ha potuto fare altro che reintrodurre delle restrizioni. Nonostante l’aumento del numero di contagi, in Spagna le morti giornaliere restano basse. Nell’ultima settimana si sono verificati 29 decessi, che hanno portato il totale delle vittime dall’inizio della pandemia a 81.033. A oggi, circa il 59,5% della popolazione spagnola ha ricevuto almeno una dose di vaccino e il 46,7% ha ricevuto entrambe le dosi.

Covid: in Catalogna 100mila casi nelle ultime 3 settimane



Preoccupa in particolare la situazione epidemiologica della Catalogna, dove degli 800mila catalani che sono già stati contagiati, 100mila sono stati registrati nelle ultime tre settimane, in coincidenza con la festa di Sant Joan, dell'inizio dell'estate e dell'apertura della vita notturna. Lo riporta il quotidiano catalano La Vanguardia, sottolineando che continuano ad aumentare i pazienti Covid negli ospedali e nelle terapie intensive, mentre nelle ultime 24 ore sono stati registrati sei decessi con coronavirus nella regione.