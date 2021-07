7/15 ©Ansa

PORTOGALLO - Test negativo, certificato di vaccino o recente guarigione per soggiornare in hotel e Airbnb in Portogallo. Stessa misura anche per andare al ristorante in 60 comuni, compresi Lisbona e Porto. Nelle due città sono inoltre in vigore il coprifuoco dalle 23 alle 5 e limitazioni agli orari di bar e ristoranti