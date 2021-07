Covid, Sydney in lockdown ma contagi crescono: dilaga variante Delta

Nelle scorse ore è morta una donna di 90 anni: è la prima vittima dell'ondata in corso nel Paese ed è la prima persona contagiata localmente a morire quest'anno. Il decesso è legato al focolaio di epidemia a Sydney. Nonostante le restrizioni, nella città i casi continuano ad aumentare. Ancora indietro le vaccinazioni: al via campagna per incentivare l’adesione. La premier del Nuovo Galles del Sud ha avvertito che le misure resteranno severe fino a quando non ci sarà un drastico cambiamento nei numeri