Covid, allerta ministero Salute: "Cresce variante Delta in Europa"

Anche in Italia la variante Delta è in aumento: “L'allentamento delle misure di controllo nelle ultime settimane - spiega il ministero - ha generato un aumento della mobilità delle persone a livello nazionale e internazionale, portando a un aumento delle interazioni sociali della popolazione. Nel contesto italiano, in cui la campagna di vaccinazione non ha ancora raggiunto coperture sufficienti in tutte le fasce di età, la diffusione di varianti a maggiore trasmissibilità può avere un impatto rilevante"

Vaccini, Iss: 2 dosi proteggono da infezioni, ricoveri e decessi fino al 100%. I DATI