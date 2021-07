1/12 ©Ansa

Anche l'Italia alza la guardia per l’aumento dei contagi da coronavirus in Spagna. L’evoluzione del quadro epidemiologico nella Penisola iberica è inserita in una circolare del ministero della Salute dal titolo “Allerta internazionale variante Delta: incremento dei casi Covid-19 in diversi Paesi europei”. La novità dopo che la Spagna è diventata di colore rosso nella mappa europea dell’Ecdc ed è stata classificata come nazione a rischio dalla Germania. Intanto in Catalogna dal 10 luglio tornano in vigore alcune restrizioni

