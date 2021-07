Covid Malta, focolai tra studenti: circa ottanta italiani bloccati

Nel Paese c’è stato un balzo dei contagi anche a causa dei focolai scoppiati nelle scuole di lingua, riaperte agli stranieri. Ventuno italiani - tra ragazzi e guide - sono risultati positivi al coronavirus, gli altri sono risultati negativi al tampone: tutti sono stati messi in quarantena in hotel. Tra di loro una ventina di pugliesi. Bloccati anche sette ragazzi e una ragazza neo diplomati di Imperia, in vacanza a Sliema per festeggiare la maturità Condividi:

Sono circa ottanta, tra studenti minorenni e accompagnatori, gli italiani bloccati a Malta a causa di un focolaio Covid scoppiato durante una vacanza studio. Ventuno persone - tra ragazzi e guide - sono risultate positive al coronavirus, le altre sono risultate negative al tampone: tutte sono state messe in quarantena nel Paese. Non solo: sono bloccati a Malta, a causa di un altro focolaio, anche otto studenti (sette ragazzi e una ragazza) neo diplomati al Liceo scientifico Viesseux di Imperia, in vacanza a Sliema per festeggiare la maturità.

Il balzo dei contagi a Malta A Malta, Paese col più alto tasso al mondo di residenti completamente vaccinati e dove i nuovi casi erano scesi a zero qualche settimana fa, negli ultimi giorni c’è stato un balzo dei contagi. Da una settimana l’arcipelago ha riaperto alle comitive di teenager italiani ed europei: secondo le autorità, il 90% dei 252 casi attualmente attivi (di cui tre ricoverati) riguarda giovani stranieri entrati nel Paese - con un test molecolare negativo - per studiare in una delle circa 40 scuole d'inglese presenti tra Malta e Gozo o per fare una vacanza. Tra i focolai, se ne registrano 9 in altrettante scuole d'inglese.

Gli studenti italiani bloccati nel Paese Tra gli italiani bloccati a Malta, che ora stanno trascorrendo la quarantena in un albergo, ci sono anche una settantina di minorenni più i loro accompagnatori. Secondo le norme maltesi, in caso di positività la quarantena è obbligatoria (e a pagamento) fino a un doppio tampone negativo. Le autorità maltesi avrebbero quindi trasferito tutti gli studenti in un hotel Covid della città di Qawra, per un periodo di quarantena che dovrebbe terminare il prossimo 22 luglio. A parlare dei ragazzi rimasti bloccati nel Paese è stato Erich Grimaldi, presidente del comitato “Cura Domiciliare Covid19”, a cui si è rivolta la mamma di una ragazza di Portici (Napoli) per chiedere che venisse fornita assistenza ai giovani. Assistenza che l'Ambasciata italiana a La Valletta - come ha precisato in un post su Facebook - sta assicurando, “in raccordo con le competenti Autorità maltesi”. “Il Personale della Sede, compatibilmente con le restrizioni di carattere sanitario, si sta recando presso le strutture dove sono ospitati i gruppi più numerosi di connazionali, per assicurare che il trattamento risponda agli standard concordati in occasione dell'acquisto del pacchetto”, ha precisato la sede diplomatica. Almeno 20 ragazzi pugliesi Tra i ragazzi bloccati nel Paese ci sono anche una ventina di pugliesi. Tra loro c'è anche un minore di Molfetta (Ba): il sindaco Tommaso Minervini, esprimendo forte preoccupazione, ha scritto al ministro degli Affari Esteri Luigi Di Maio e al presidente della Puglia Michele Emiliano affinché attivino tutte le procedure per consentire il rimpatrio dei ragazzi risultati negativi al tampone e far svolgere loro il periodo di quarantena nei propri comuni di residenza.

Gli 8 ragazzi di Imperia in vacanza A Di Maio si è rivolto anche il presidente della Liguria Giovanni Toti. Bloccati a Malta, infatti, ci sono anche sette ragazzi e una ragazza di Imperia che erano nel Paese per una vacanza post diploma. Tutti diciottenni e compagni di classe, a fine giugno erano andati a Sliema per festeggiare la maturità. A quanto si apprende, i problemi sono scoppiati in aeroporto quando, al momento del rientro in Italia, uno degli otto studenti - l'unico non vaccinato - è risultato "reattivo" agli anticorpi del test. A quel punto per tutti è scattata la quarantena e i giovani sono stati portati in un hotel in isolamento. “A nessuno è stato effettuato un tampone molecolare per confermare la positività del ragazzo risultato reattivo al test. Inoltre, non è stato notificato alcun inizio di quarantena, non un pezzo di carta. E i costi della permanenza, a Malta, ricadono sulle famiglie. Se resteranno 14 giorni, abbiamo contato una spesa di circa duemila euro a famiglia”, ha detto il fotografo Adolfo Ranise, padre di uno degli studenti imperiesi. I genitori dei ragazzi hanno preso contatti con l'Ambasciata italiana a Malta. "Sono molto gentili e disponibili – ha spiegato Ranise –, ma hanno dato l'idea di avere le mani legate. Secondo me, l'errore di fondo è stato quello di non aver ripetuto il tampone". "Sono partiti che erano tutti negativi. Erano contenti di aver superato la maturità e volevano regalarsi questa vacanza, che adesso si sta trasformando in un guaio", ha concluso Ranise. Toti, comunque, ha fatto sapere che “il ministero degli Esteri ha già preso contatti con le autorità maltesi per ottenere informazioni aggiornate, chiare e precise sulla situazione e fare in modo che i ragazzi possano rientrare quanto prima sulla base delle normative vigenti”.