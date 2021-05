Covid, Malta è il primo Paese europeo a raggiungere immunità di gregge

Malta: somministrate 474.475 dosi di vaccino



approfondimento

Coronavirus in Italia e nel mondo: news di oggi 25 maggio. LIVE

L'ultimo aggiornamento sulla campagna di vaccinazione nazionale anti-Covid indica che nel Paese, con una popolazione di circa 500mila persone, sono state somministrate oltre 474.475 dosi di vaccino, di cui 302.993 prime somministrazioni. Stando ai dati dell'ultimo bollettino, sarebbero al momento solo sei i pazienti ricoverati per Covid nel policlinico universitario Mater Dei, di cui uno in terapia intensiva.



Malta, per vaccinati stop mascherine all'aperto dal 1 luglio



A fronte del successo della campagna di vaccinazione anti-Covid, a Malta a partire dal primo luglio per le persone che hanno completato il processo di immunizzazione cadrà l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto. Lo ha annunciato il ministro della Salute, Chris Fearne, in una conferenza stampa tenuta assieme alla Sovrintendente per la Salute pubblica, Charmaine Gauci. Nei prossimi giorni, inoltre, i cittadini avranno accesso ai certificati di vaccinazione, che saranno necessari per partecipare ad eventi culturali o di intrattenimento che potranno essere organizzati dal mese di luglio.