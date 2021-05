11/19 ©Ansa

La maggior parte degli eventi segnalati per Moderna è relativa a sintomi come febbre, dolore in sede di iniezione e astenia/stanchezza, per il 92% dei casi classificati come non gravi. Seguono in ordine di frequenza gli eventi che rientrano fra le patologie del sistema nervoso (29%), soprattutto mal di testa, parestesie e capogiro, classificati come non gravi nel 79% dei casi