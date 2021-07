Covid, monitoraggio Iss: variante Delta in crescita, Rt sale a 0,66

2/11 ©Ansa

In salita anche l'incidenza, passata da 9 a 11 casi per centomila abitanti. "A livello nazionale - sottolinea il report - si rileva che è cessato il calo dell'incidenza settimanale. La trasmissibilità sui soli casi sintomatici risulta in lieve aumento sebbene sotto la soglia epidemica, espressione di un aumento della circolazione virale principalmente in soggetti giovani e più frequentemente asintomatici"

La situazione in Italia: grafici e mappe