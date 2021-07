4/18 ©IPA/Fotogramma

Attualmente Moderna si sta preparando per testare una terza dose di vaccino su 120 persone trapiantate, Pfizer sta programmando uno studio su 180 adulti e 180 bambini con problemi immunitari, mentre il National Institute of Health sta reclutando 400 persone immunodepresse per una sperimentazione in cui saranno tracciati i loro livelli di anticorpi e cellule immunitarie per 24 mesi, ma non ha in programma studi sulla terza dose di vaccino

Variante Delta Covid, i sintomi del contagio dopo il vaccino