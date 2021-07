Coronavirus in Italia e nel mondo: le news del 10 luglio. LIVE

Diverse regioni sono coinvolte in un'operazione di tracciamento di casi che sarebbero nati dalla permanenza di alcuni ragazzi in un campeggio a Manfredonia. Cresce l'attenzione anche a Codogno, dopo che si sono riscontrati diversi positivi in seguito a una serata in un club, così come a Roma dopo un evento musicale andato in scena nel giardino di un locale.