Covid, salgono casi in Sardegna. Solinas: “Battaglia non è finita”

“Non dobbiamo commettere l'errore di pensare che la battaglia sia conclusa e che l'emergenza sia definitivamente alle spalle: serve ancora il massimo impegno da parte di tutti e il rispetto delle misure anti-contagio”. È questo l’appello alla prudenza lanciato dal presidente della Sardegna Christian Solinas. Nella regione da sei giorni non si registrano decessi legati al coronavirus, ma i nuovi contagi sono in aumento: ieri, venerdì 9 luglio, se ne sono registrati 51, un record per questo periodo. L'Istituto superiore di sanità, nell'ultimo monitoraggio settimanale, ha innalzato il livello di rischio Covid dell'isola da basso a moderato.

Solinas: “Circolazione delle varianti è una minaccia” “La circolazione delle varianti rappresenta una minaccia che non può essere sottovalutata”, ha sottolineato Solinas. E infatti, secondo gli esperti, la spinta a una nuova recrudescenza dei casi in Sardegna è data proprio dalla circolazione della variante Delta. Secondo la Fondazione Gimbe, nell’isola c'è stato un incremento del 22% dei nuovi positivi. Anche l'indice di trasmissibilità R(t) è schizzato verso l'alto arrivando dallo 0,96 della settimana scorsa all'1,09 di ora: è il più alto in Italia insieme con l'Abruzzo. Il governatore ha lanciato un appello anche in vista della finale di Euro 2020, quando l’Italia affronterà l’Inghilterra a Wembley. “Da tempo attendevamo di poter rivivere e condividere l'emozione per un grande evento sportivo, ma non dobbiamo dimenticare che il virus cammina sulle gambe delle persone”, ha raccomanda Solinas. Poi ha concluso: “Evitare gli assembramenti, mantenere il distanziamento sociale e l'uso della mascherina, eventualmente anche all'aperto, rappresentano un modo responsabile di poter vivere questo appuntamento".

Il piano straordinario per il tracciamento di casi Intanto, la Regione Sardegna e l'Ats hanno approntato un piano straordinario per il tracciamento di casi Covid nelle località costiere a maggior afflusso dei turisti, partendo dalla Gallura per poi arrivare anche negli altri territori isolani, con migliaia di tamponi pronti all'uso: 2.500 test molecolari giornalieri. A mettere in allarme, come detto, è la variante Delta. Nella rilevazione puntuale del 22 giugno, in Sardegna questa mutazione (B.1.167.2) del virus SarsCov2 aveva una prevalenza pari al 66,7%, la seconda in Italia dopo il Friuli-Venezia Giulia, ora si teme per i focolai: quello accertato a Usini, nel Sassarese, con 18 casi di variante indiana su 23 tamponi positivi, e quello a Ghilarza, nell'Oristanese, dove però non sono stati ancora sequenziati i campioni per poter certificare che si tratti di variante Delta. Entrambi i sindaci hanno messo una stretta ai loro cittadini sino ad arrivare - a Ghilarza - all'obbligo di mascherine all'aperto. Secondo gli esperti, questo ceppo colpisce soprattutto i non vaccinati mentre chi ha ricevuto le somministrazioni non ha sviluppato sintomi e il decorso della positività è durato un lasso di tempo, meno di 10 giorni, inferiore a quello ordinario. E infatti gli ospedali restano vuoti, con percentuali di occupazione dei posti letto che vanno dall'0% in terapia intensiva (un solo ricoverato in tutta l'Isola) al 2% nei reparti di medicina (33 pazienti).