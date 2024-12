Lodi, macellaio muore nel bagno dell'ipermercato dove lavora: trovato dopo 7 ore

Dramma sul lavoro all'ipermercato Bennet di Pieve Fissiraga, in provincia di Lodi, dove un sessantenne di Chieve (Cremona), Mario Garini, è stato trovato morto nel bagno dei dipendenti. L'uomo lavorava da oltre 20 anni come macellaio presso l'ipermercato. Il corpo senza vita è stato scoperto la scorsa notte, ben sette ore dopo il decesso.

L'allerta dei familiari dopo che non era rientrato a casa

Secondo quanto emerso dagli accertamenti, l'uomo era arrivato regolarmente al lavoro per iniziare il turno delle 17, parcheggiando la propria auto nell'area solitamente riservata ai dipendenti. Quindi era entrato nello spogliatoio per indossare il camice ed era andato in bagno. Qui è stato trovato oltre la mezzanotte, solo dopo l'allerta dei familiari che non l'avevano visto rientrare a casa.