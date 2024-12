È morto Enzo Santoro, fondatore della Pasticceria Martesana di Milano

Una vita di formazione e gratificazioni

Pugliese di origine, Santoro si trasferisce a Milano con la sua famiglia durante il boom economico della città. Appassionato di pasticceria e di lievitazione fin da piccolo, all’età di quattordici anni inizia a lavorare nella prima Pasticceria Martesana, fondata nel 1966 in via Cagliero a due passi dal naviglio. Negli anni successivi diventa la figura di riferimento della bottega, senza mai smettere di investire su se stesso e sulla propria professionalità. Santoro perfeziona la sua formazione in Francia alla Scuola di Gastronomia Ile Saint Jeaux. La creazione della storica torta a forma di Duomo di Milano risale al 1986, in onore di una delegazione di pasticcieri spagnoli in visita per la manifestazione APAL. Nel 2020 vince il primo premio come miglior Panettone Tradizionale d’Italia alla prestigiosa edizione di Artisti del Panettone. Nei suoi anni da maestro ha tramandato il mestiere a decine di pasticcieri, che col tempo sono diventati qualificati professionisti. Ricordiamo Davide Comaschi, cresciuto nel laboratorio di via Cagliero, e Domenico Di Clemente, oggi executive pastry chef del marchio.