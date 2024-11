Introduzione

Dai maritozzi dei maestri della tradizione ai croissant dolci-salati di forma cubica - se non addirittura piramidale - dei giovani pastry-chef emergenti. Sono le nuove tendenze del dolce in Italia raccolte e raccontate dal Pasticceri e Pasticcerie 2025, la quattordicesima edizione della guida di Gambero Rosso presentata a Palazzo di Varignana, in provincia di Bologna, in collaborazione con Club Kavè.