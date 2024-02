Firenze, crollo in cantiere supermercato: dispersi. Le prime immagini

Incidente alla periferia della città, nell' area dell'ex Panificio militare, dove è in corso la costruzione di un supermercato Esselunga. Una trave di cemento di 20 metri che reggeva un solaio si sarebbe spezzata colpendo in pieno alcuni operai. In un primo momento si era parlato di vittime ma le notizie non sono ancora confermate. Per il presidente della Regione Giani: "Ci sono morti". Tre persone sono state estratte vive