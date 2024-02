Incidente in un cantiere a Firenze, in via Mariti, alla periferia della città, nell' area dell'ex Panificio militare, dove è in corso la costruzione di un supermercato Esselunga. Una trave di cemento di 20 metri che reggeva un solaio si sarebbe spezzata colpendo in pieno alcuni operai. Sono 8 le persone coinvolte, tre sono state estratte vive. In un primo momento si è parlato di alcune vittime ma ancora non c'è conferma ufficiale. Sul posto vigili del fuoco e polizia: si cercano i dispersi