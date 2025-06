Le prime pagine dei quotidiani di oggi 12 giugno: la rassegna stampa

Il caso migranti e la rivolta che sta dilagando negli Usa, la chiusura dell'accordo tra Trump e la Cina sui dazi e il primo suicidio assistito in Toscana dopo la nuova legge. L'arrivo in Italia del piccolo Adam, ferito a Gaza, la morte di Brian Wilson, leader dei Beach Boys e le mosse di calciomercato in serie A. Questi alcuni dei temi principali presenti sulle prime pagine dei quotidiani, oggi in edicola