Secondo il bollettino del ministero della Salute del 10 luglio sulla situazione coronavirus in Italia, ci sono stati 1.400 i nuovi contagi nel nostro Paese in 24 ore a fronte di 208.419 tamponi giornalieri. La percentuale di positivi rimane invariata rispetto a ieri. Le vittime in totale sono 127.768, con 12 decessi nelle ultime 24 ore. Continua il calo delle terapie intensive e dei ricoveri