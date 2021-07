Finale Europei, Mancini: "Speriamo in un 11 luglio come nell'82"

Il Ct della nazionale, in conferenza alla vigilia con Giorgio Chiellini, parla del match di Wembley: "Sarà una grande partita, loro sono una squadra fortissima. I 60mila inglesi allo stadio? Speriamo di sentire solo gli italiani alla fine". Il capitano: "Potrebbe non capitare mai più, bisogna giocare con gioia". Poi su Harry Kane: "È incredibile, sono uno dei suoi più grandi estimatori"

Alla vigilia della finale contro gli inglesi a Wembley ( TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE ) in conferenza stampa ci sono il ct Roberto Mancini e il capitano Giorgio Chiellini. Al Ct viene ricordata la data dell'11 luglio 1982, quando l'Italia di Berazot vinse il Mondiale contro la Germania: "Speriamo...". Sugli avversari, il centrale difensivo avverte: "È una squadra che va a folate e se ha campo può fare davvero male. Domani serviranno cuore caldo e testa fredda, altrimenti non si sopravvive a Wembley". ( L’ARRIVO DEGLI AZZURRI A LONDRA – LA NAZIONALE VISTA DAGLI ITALIANI: IL SONDAGGIO – TUTTE LE FINALI DELL’ITALIA )

Mancini: "Pensiamo solo a fare un grande match"

"Rispetto all’esordio con la Turchia questa è una finale ed è una gara diversa, adesso non sono agitato ma magari domani lo sarò un po’ di più". Esordisce così Roberto Mancini in conferenza. Poi gli viene fatta notare la copertina di un giornale scozzese in cui lui sostituiva Mel Gibson nel celebre film Braveheart: "Io come Braveheart? Simpatica la pagina del giornale ma noi dobbiamo solo giocare la nostra partita sapendo che possiamo fare un grande match. Deve essere solo questo il nostro pensiero non dimenticando che si tratta comunque di una partita di calcio".

Mancini: "L'Inghilterra è una squadra forte"

Sugli avversari: "L’Inghilterra è forte, ha anche in panchina giocatori bravissimi, ma se siamo qui è perché pure noi siamo abbastanza forti. Sterling è velocissimo, bisognerà fare attenzione ma non c’è soltanto lui. C’è Kane, davanti sono tutti bravi, veloci e tecnici. Io come Bearzot? Spero che domani sia una data importante per la seconda volta per gli italiani. Dobbiamo essere tranquilli, sapendo che sarà difficile, ma dobbiamo essere concentrati sul nostro gioco: se vogliamo divertirci ancora dobbiamo farlo domani, poi finisce tutto".

Mancini: "Domani spero di sentire solo gli italiani alla fine"

Mancini non dimentica il suo passato in Inghilterra sulla panchina del City: "In Inghilterra ha grande passione come in Italia, in passato è stata sfortunata ma ha sempre avuto grandi squadre". Poi aggiunge: "Domani sarà una grande partita davanti ad uno stadio pieno e questa è una bella notizia: sarà un grande giorno. Se sono in finale è perché sono una grande squadra. Loro saranno in 60mila? Speriamo di sentire gli italiani quando finirà la partita". Infine su Immobile: "Sono felice di tutto il lavoro che ha fatto lui così come Belotti, Raspadori e tutti gli altri".