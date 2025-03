Abusi ginnastica, nuove intercettazioni: "Ragazze dovevano spogliarsi"

Le nuove conversazioni finite agli atti del processo coinvolgono Julieta Cantaluppi, ex allenatrice della Società Ginnastica Fabriano e della Nazionale juniores. A parlare è Olga Tishina, vice di Emanuela Maccarani: "Quando le ragazze non riuscivano a fare il lancio dovevano togliersi una parte dei vestiti. E alla fine sono rimaste in mutande". le giovani atlete alle quali si fa riferimento hanno tra i 14 e i 16 anni

Proseguono le indagini su abusi e maltrattamenti nella ginnastica ritmica. Dopo le prime intercettazioni telefoniche che vedono coinvolti l'attuale presidente della Federginnastica, Andrea Facci, e l'ex numero uno federale, Gherardo Tecchi, sono emerse nuove conversazioni che accuserebbero in modo diretto Julieta Cantaluppi, ex allenatrice della Società Ginnastica Fabriano e a più riprese tecnica della Nazionale juniores. A dirlo è la Gazzetta dello Sport , secondo la quale le intercettazioni sono già agli atti del processo contro Emanuela Maccarani, intanto rimossa dall’incarico di allenatrice delle Farfalle.

Le intercettazioni

Le conversazioni che incastrano Cantaluppi provengono da persone dell’ambiente. Olga Tishina, vice di Emanuela Maccarani, fa i nomi dei responsabili di abusi e maltrattamenti e i riferimenti sono a ragazzine tra i 14 e i 16 anni. Un’intercettazione risale al 17 novembre 2022. A parlare è Tishina, al telefono con Natalia Nesvetova (responsabile tecnico della Ginnastica Etruria Prato). "Da lei (Cantaluppi, ndr) è tutto molto peggio… - afferma Tishina - Da lei ci sono dei maltrattamenti. Quando faceva fare a Raffaeli e Serena Ottaviani a lanciarsi il cerchio... e ogni volta quando non riuscivano a fare il lancio dovevano togliersi una parte dei vestiti. E alla fine sono rimaste in mutande". Poi aggiunge: "Le chiudeva in uno stanzino piccolo, freddo, senza telefoni, senza nulla, perché si allenavano male, lei le metteva in punizione, stavano sedute per terra...".