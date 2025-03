Serie A, Verona-Parma 0-0 e Lazio-Torino 1-1. HIGHLIGHTS

La 30^ giornata di campionato si è chiusa con le ultime due partite. Match senza reti al Bentegodi, con un pareggio utile a entrambe le squadre in ottica salvezza. Con il risultato dell'Olimpico i biancocelesti superano la Fiorentina e agganciano la Roma a 52 punti ascolta articolo

La 30^ giornata di Serie A si è chiusa con le ultime due partite in programma: Verona-Parma e Lazio-Torino. Match senza reti al Bentegodi con un pareggio favorevole a entrambe le squadre in ottica salvezza. Pari anche all'Olimpico, dove il match è finito 1-1 con i gol di Marusic e Gineitis (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A). Il turno si era aperto sabato con la vittoria della Juventus 1-0 sul Genoa, stesso risultato portato a casa dalla Roma a Lecce e dal Bologna a Venezia, mentre il Como ha pareggiato 1-1 con l'Empoli. Domenica successi del Cagliari per 3-0 sul Monza e della Fiorentina 1-0 sull'Atalanta, poi l'Inter ha sconfitto 2-1 l'Udinese e Napoli-Milan è terminata 2-1.

La cronaca di Verona-Parma (GLI HIGHLIGHTS) Al Bentegodi subito padroni di casa vicini al gol con un colpo di testa di Mosquera che colpisce la traversa della porta di Suzuki. Inizialmente il Parma soffre e fatica a innescare le punte, poi sale di livello e si rende pericoloso con Almqvist, ma si trova davanti un Verona compatto e ordinato in fase difensiva. Nella ripresa gli ospiti al 57’ non sfruttano una buona opportunità con Man. Zanetti opta per un doppio cambio, fuori Bernede e Mosquera, nella mischia Kastanos e Tengstedt. Chivu risponde con la stessa mossa, non muta la disposizione tattica della squadra ma cambia due dei tre giocatori d'attacco, fuori Almqvist e Bonny, dentro Ondreijka e Pellegrino. Le chance arrivano nel finale, ma Montipò dice no prima a Ondreijka e poi a Camara. L’ultimo guizzo al 95’ è un colpo di testa di Tengstedt: palla alta. Il tabellino di Verona-Parma 0-0 HELLAS VERONA (3-4-1-2): Montipò, Ghilardi, Coppola, Valentini, Tchatchoua, Dawidowicz (23'st Serdar), Duda, Bradaric (37'st Oyekoge), Bernede (13'st Kastanos), Sarr (37'st Livramento), Mosquera (13'st Tengstedt). All.: Zanetti PARMA (4-3-3): Suzuki, Delprato, Valenti, Vogliacco, Valeri, Keita, Bernabé (42'st Estevez), Sohm (47'st Djuric), Man (42'st Camara), Bonny (23'st Pellegrino), Almqvist (23'st Ondreijka). All.: Chivu Ammoniti: Dawidowicz per gioco falloso, Bradaric e Delprato per comportamento non regolamentare. Leggi anche Serie A: vincono Napoli, Inter, Fiorentina e Cagliari. VIDEO