Euro 2020, alle 21 Italia-Inghilterra: sale attesa per la finale. LIVE

Tutto pronto per l’atto finale del torneo: alle 21 gli Azzurri sfidano la nazionale dei Tre leoni davanti al suo pubblico. Il ct Mancini dovrebbe confermare gli 11 che hanno battuto la Spagna: quindi Chiesa e Insigne esterni nel tridente, Immobile centravanti, Bonucci-Chiellini coppia centrale chiamata a fermare Kane. Per Southgate un solo dubbio a centrocampo: Saka o Sancho. La partita è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 251 (anche in 4K HDR con Sky Q satellite) e in streaming su NOW