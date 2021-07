L'abbraccio tra Mancini e Vialli: "Oggi si è chiuso un cerchio"

Roberto Mancini e Gianluca Vialli si sono abbracciati in lacrime dopo la vittoria dell'Italia ai rigori contro l'Inghilterra a Wembley ( GLI HIGHLIGHTS - FOTORACCONTO ). "Con lui c'è un'amicizia che va al di là di ogni cosa, che nasce dai tempi della Sampdoria. Allora siamo stati sfortunati, oggi si è chiuso un cerchio", ha detto il ct della Nazionale ricordando la sconfitta in finale di Champions League contro il Barcellona nel 1992 ( TUTTI I TRIONFI DI MANCINI ).

"Godiamoci questo trofeo"

approfondimento

Azzurri campioni d'Europa, Mancini: "Vittoria per tutti gli italiani"

Un'esplosione di emozioni per l'allenatore marchigiano e l'amico di sempre, dopo tanta sofferenza e tensione vissuti fino all'ultimo. "Nessuna partita è facile, questa per come si era messa era diventata difficilissima, ma dopo il pareggio l'abbiamo dominata. Poi ai rigori è andata così e mi dispiace per gli inglesi. Ma ora siamo felicissimi per tutti gli italiani. Godiamoci questo trofeo perché ha qualcosa di meraviglioso", ha concluso il commissario tecnico (LA CAVALCATA AZZURRA - LE FINALI DELLA NAZIONALE - IL FILM DELL'EUROPEO).