Azzurri campioni d'Europa, Mancini: "Vittoria per tutti gli italiani"

"Non so cosa dire. Questi ragazzi sono stati meravigliosi. Stasera siamo felici, è importante per tutta la gente, per tutti i tifosi. Spero che festeggino". Sono le prime parole di un commosso Roberto Mancini, ct della Nazionale campione d'Europa. Il marchigiano, ai microfoni della Rai, non riesce quasi a parlare per le lacrime agli occhi.