Gare endurance, il WEC torna a Imola con lo spettacolo della 6 ore

Dopo il successo dello scorso anno, con oltre 73.000 presenze in 3 giorni, il World Endurance Championship della FIA torna protagonista all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari con la "6 Hours of Imola". Dal 18 al 20 aprile, secondo appuntamento della stagione, con tanti piloti con esperienze anche in F1. E con Valentino Rossi

L’edizione 2025 del FIA WEC (World Endurance Championschip, il campionato delle gare di durata) torna a Imola con lo speattacolo della 6 ore, che vedrà al via ben 13 Case costruttrici, divise nelle due categorie Hypercar e LMGT3. L’industria nazionale delle 4 ruote è protagonista grazie alla Ferrari, che arriva a Imola dopo la straordinaria tripletta realizzata nel round d’esordio del campionato in Qatar. Un’occasione imperdibile per gli appassionati di tifare la Rossa ma anche i tanti piloti di grande livello presenti. Oltre agli italiani Antonio Giovinazzi, Antonio Fuoco, Alessandro Pier Guidi e Raffaele Marciello, c'è infatti grande attesa per il ritorno

di Valentino Rossi, alla sua seconda stagione nel WEC LMGT3. Scenderanno poi in pista tanti piloti con esperienze nella massima categoria, la Formula 1: driver del calibro di Robert Kubica, Nick De Vries, Sebastien Buemi, Paul Di Resta, Kamui Kobayashi, Jean-Eric Vergne, Stoffel Vandorne e il nuovo arrivo Kevin Magnussen, nell’ultima stagione pilota ufficiale della Haas F1.

La "6 Hours of Imola" rientra quest'anno tra gli eventi ufficiali della Giornata Nazionale del Made in Italy, che si celebrerà il 15 aprile. Un’occasione per valorizzare l’eccellenza italiana nel motorsport e nell’industria automobilistica, con diverse iniziative che collegheranno l’Autodromo al centro storico di Imola, creando un’atmosfera unica di festa e passione per i motori. Appuntamento dal 18 al 20 aprile.