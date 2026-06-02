San Antonio Spurs e New York Knicks si affrontano per il titolo. I texani si affidano al talento di Victor Wembanyama, mentre i newyorkesi puntano a riportare l’anello nella Grande Mela interrompendo un digiuno che dura dal 1973. La serie comincia nella notte italiana tra mercoledì 3 e giovedì 4 giugno. Ecco cosa sapere
Le Finals Nba sono arrivate all’appuntamento decisivo: per il titolo Nba si affronteranno i San Antonio Spurs e i New York Knicks. La serie comincia nella notte italiana tra mercoledì 3 e giovedì 4 giugno. Si andrà avanti fino a che una delle due squadre avrà vinto 4 partite: l’eventuale gara 7, se si arriverà in fondo, andrà in scena nella notte tra venerdì 19 e sabato 20 giugno.
Il cammino degli Spurs
Il 31 maggio i San Antonio Spurs, trascinati dalla superstar Victor Wembanyama, si sono qualificati per le finali detronizzando i campioni in carica degli Oklahoma City Thunder. Gli Spurs si sono aggiudicati la serie al meglio delle sette partite delle finali di Western Conference per 4-3. In gara 7 hanno vinto con il punteggio di 111-103, conquistando così la possibilità di sfidare i New York Knicks per il titolo. Intanto Wembanyama è stato nominato Mvp di questa fase del campionato. Il francese, già miglior difensore della lega in questa stagione e miglior esordiente del 2024, continua a collezionare riconoscimenti individuali a soli 22 anni, alla sua prima esperienza nei playoff. Ora punta al suo primo anello Nba.
Il cammino dei Knicks
I New York Knicks hanno ritrovato una finale Nba dopo 27 anni. E adesso sognano di riportare nella Grande Mela l'anello, come gli è riuscito soltanto nel 1970 e nel 1973. Nella finale della Eastern Conference hanno spazzato via Cleveland con un netto 4-0, vincendo la gara 4 in trasferta con un sonoro 130-93. Ai play-off hanno vinto 11 partite di seguito. Ora c’è grande attesa anche per vedere come la città affronterà l’incrocio con l'avvio del mondiale di calcio.
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Il precedente del 1999
La finale tra San Antonio e New York riporta alla mente l’ultimo atto del 1999, in quel caso gli Spurs di Tim Duncan e David Robinson vinsero la serie 4-1 conquistando il primo titolo della propria storia. Ora a distanza di 27 anni si ritrovano contro per il titolo. I Knicks si presentano in gran forma con il talento in campo di Jalen Brunson, Karl-Anthony Towns, OG Anunoby, Mikal Bridges e Josh Hart, e la spinta del suo Madison Square Garden. Gli Spurs, di nuovo in finale per la prima volta dal 2014, si affidano al fuoriclasse Victor Wembanyama.
Il calendario e gli orari
Tutte le partite sono previste quando in Italia saranno le 2.30 di notte. Ecco gli appuntamenti:
- Gara 1: Spurs-Knicks, giovedì 4 giugno, ore 2:30
- Gara 2: Spurs-Knicks, sabato 6 giugno, ore 2:30
- Gara 3: Knicks-Spurs, martedì 9 giugno, ore 2:30
- Gara 4: Knicks-Spurs, giovedì 11 giugno, ore 2:30
- Gara 5 (se necessaria): Spurs-Knicks, domenica 14 giugno, ore 2:30
- Gara 6 (se necessaria): Knicks-Spurs, mercoledì 17 giugno, ore 2:30
- Gara 7 (se necessaria): Spurs-Knicks, sabato 20 giugno, ore 2:30.
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