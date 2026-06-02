San Antonio Spurs e New York Knicks si affrontano per il titolo. I texani si affidano al talento di Victor Wembanyama, mentre i newyorkesi puntano a riportare l’anello nella Grande Mela interrompendo un digiuno che dura dal 1973. La serie comincia nella notte italiana tra mercoledì 3 e giovedì 4 giugno. Ecco cosa sapere

Le Finals Nba sono arrivate all’appuntamento decisivo: per il titolo Nba si affronteranno i San Antonio Spurs e i New York Knicks. La serie comincia nella notte italiana tra mercoledì 3 e giovedì 4 giugno. Si andrà avanti fino a che una delle due squadre avrà vinto 4 partite: l’eventuale gara 7, se si arriverà in fondo, andrà in scena nella notte tra venerdì 19 e sabato 20 giugno.

Il cammino degli Spurs

Il 31 maggio i San Antonio Spurs, trascinati dalla superstar Victor Wembanyama, si sono qualificati per le finali detronizzando i campioni in carica degli Oklahoma City Thunder. Gli Spurs si sono aggiudicati la serie al meglio delle sette partite delle finali di Western Conference per 4-3. In gara 7 hanno vinto con il punteggio di 111-103, conquistando così la possibilità di sfidare i New York Knicks per il titolo. Intanto Wembanyama è stato nominato Mvp di questa fase del campionato. Il francese, già miglior difensore della lega in questa stagione e miglior esordiente del 2024, continua a collezionare riconoscimenti individuali a soli 22 anni, alla sua prima esperienza nei playoff. Ora punta al suo primo anello Nba.

Il cammino dei Knicks

I New York Knicks hanno ritrovato una finale Nba dopo 27 anni. E adesso sognano di riportare nella Grande Mela l'anello, come gli è riuscito soltanto nel 1970 e nel 1973. Nella finale della Eastern Conference hanno spazzato via Cleveland con un netto 4-0, vincendo la gara 4 in trasferta con un sonoro 130-93. Ai play-off hanno vinto 11 partite di seguito. Ora c’è grande attesa anche per vedere come la città affronterà l’incrocio con l'avvio del mondiale di calcio.