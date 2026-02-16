Nba, All Star Game: da Harry e Meghan agli Obama i vip presenti all'evento. FOTO
Presso l'Intuit Dome di Los Angeles si è svolta l'ultima edizione della celebre esibizione del basket americano. Oltre ai grandi giocatori a stelle e strisce, sugli spalti anche diverse celebrità. Ecco quali
- Una sola squadra vincitrice, ma soprattutto tanta competizione e spettacolo al debutto del nuovo format dell'All Star Game Nba. La formula con tre squadre - due formate da giocatori statunitensi e la classica "resto del mondo" - ha reso equilibrato e coinvolgente l'ultimo atto dell'All Star Weekend. Alla fine, a portare a casa il successo all'Intuit Dome di Los Angeles è stato il Team Usa Stars, il più giovane dei due schieramenti nordamericani, che si è imposto sui più "anziani" Usa Stripes per 47-21.
- L'evento, come ogni anno, ha attirato la presenza di diverse personalità. Tra loro anche Meghan Markle ed il principe Harry, i duchi del Sussex. Entrambi hanno assistito a bordo campo alla prestazione sportiva dei migliori giocatori della lega americana.
- Con la loro presenza, Harry e Meghan hanno animato la serata degli All Star Game. Secondo le indiscrezioni, i due parteciperanno insieme per il primo anno degli Invictus Games a Birmingham, nel Regno Unito, nel luglio prossimo. Ma solamente se verranno adottate misure di sicurezza adeguate. Si tratterebbe del primo viaggio di Meghan in Gran Bretagna da settembre 2022, quando partecipò al funerale della regina Elisabetta II.
- Tra i diversi ospiti presenti alla celebre serata di sport americana è intervenuto anche l'ex presidente americano, Barack Obama, accompagnato dalla moglie Michelle.
- Obama ha osservato dagli spalti lo spettacolo in campo ma ha trovato anche il tempo per interagire con i protagonisti, come quando è stato immortalato a fianco di Steph Curry.
- A fianco del marito, agli All Star Game era presente anche la moglie dell'ex presidente americano, Michelle Obama. L'ex numero uno della Casa Bianca, tra l'altro, ha regalato uno dei momenti più curiosi della serata, quando ha afferrato un pallone che stava per uscire dal campo.
- Con il suo stile sempre eccentrico, tra le personalità presenti è stato fotografato anche il regista Spike Lee, pseudonimo di Shelton Jackson Lee.
- Spike Lee, appassionato di basket e tifoso sfegatato dei New York Knicks, ha indossato un basco arancione acceso e i suoi caratteristici occhiali da sole per assistere all'evento che raccoglie milioni di spettatori in tutto il mondo.