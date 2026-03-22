Nba, nuovo record per LeBron James: 1.612 partite da professionista

Nella notte appena trascorsa la stella dei Lakers ha giocato l'incontro numero 1.612 nelle stagioni regolari in tutta la carriera, sfidando Orlando e superando di una gara Robert Parish che si è ritirato nel 1997

LeBron James, iconica star dei Los Angeles Lakers, ha messo a referto un ulteriore record nella sua già incredibile carriera, ovvero quello del numero di partite disputate da professionista. Nella notte appena trascorsa, infatti, l'asso dei Lakers ha giocato l'incontro numero 1.612 nelle stagioni regolari di tutta la sua storia sportiva, sfidando Orlando e superando di una gara Robert Parish che si è ritirato nel 1997. Il "King", 41 anni, è alla sua 23esima stagione nella Nba. Il club di James ha celebrato il record con un post apparso sui social.

I risultati

I Lakers, tra l'altro, hanno vinto otto partite consecutive e attualmente si trovano al terzo posto nella West Conference. Le partite giocate nella notte in Nba: Atlanta-Golden State 126-110; Utah-Philadelphia 116-126; Dallas-LA Clippers 131-138; Phoenix-Milwaukee 105-108; Houston-Miami 123-122; San Antonio-Indiana 134-119; Charlotte-Memphis 124-101; Orlando-LA Lakers 104-105; New Orleans-Cleveland 106-111; Washington-Oklahoma City 111-132.