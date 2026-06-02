Roland Garros, Bolelli e Vavassori in semifinale nel doppio

La coppia italiana rimonta Nouza e Oberleitner col punteggio di 6-7, 6-1, 7-6 e vola tra le prime quattro a Parigi. Nel 2024 raggiunsero la finale. Ora affronteranno la coppia vincitrice dell'incontro tra Granollers/Zeballos e Nys/Roger-Vasselin
Dopo gli ottimi risultati nel singolare maschile, il tennis italiano festeggia un altro traguardo al Roland Garros: Simone Bolelli e Andrea Vavassori tornano infatti in semifinale dopo due anni. Dopo due ore e 45 minuti la coppia azzurra ha battuto in rimonta, con il punteggio di 6-7, 6-1, 7-6, il ceco Petr Nouza e l’austriaco Neil Oberleitner, una delle sorprese del torneo parigino. Bolelli e Vavassori, che nel 2024 erano arrivati in finale, proveranno a ripetere l’impresa affrontando la coppia vincitrice del match tra Granollers/Zeballos e Nys/Roger-Vasselin.
Cobolli, Berrettini e Arnaldi ai quarti nel singolare maschile
Il tennis azzurro ieri aveva festeggiato l'arrivo per la prima volta contemporaneamente ai quarti di finale in uno Slam di tre italiani: si tratta di Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Berrettini e Arnaldi si sfideranno in un attesissimo derby italiano per un posto in semifinale. Nel tabellone femminile, il percorso delle atlete italiane si è invece interrotto prima dei quarti.
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Il n.1 al mondo ha ceduto all'argentino Cerundolo. Dopo aver vinto facilmente i primi due set, al terzo sono arrivati i problemi. 'Ho bisogno di vomitare', ha detto al fisioterapista ed è uscito brevemente dal campo, ma al rientro non è più riuscito a combattere. 'Non trovavo più nessuna energia, non mi sono sentito molto bene in campo. Era caldo ma non terribilmente', ha spiegato in conferenza stampa