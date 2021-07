11/24 ©Getty

OTTAVI: ITALIA-AUSTRIA 0-0 (2-1 d.t.s) - Gli Azzurri ottengono il pass per i quarti di finale non senza qualche difficoltà. L’Austria si dimostra squadra solida e attenta e costringe la Nazionale di Mancini sullo 0-0: si va quindi ai supplementari. Nel primo tempo supplementare finalmente l’Italia si sblocca con un bel gol di Chiesa - bravo a controllare con la testa e a rientrare sul sinistro per scaricare in rete - e con Pessina. Dal 114’ ancora un po’ di apprensione per il gol che accorcia le distanze per l’Austria, ma gli Azzurri la portano a casa

