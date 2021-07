Euro 2020, Spagna batte Svizzera 4-2 dopo rigori e vola in semifinale

È la Spagna la prima squadra ad approdare alle semifinali di Euro 2020. La squadra di Luis Enrique ha battuto 4-2 dopo i calci di rigore la Svizzera nei quarti di finale che si sono giocati a San Pietroburgo. Per decidere la prima semifinalista, infatti, non sono bastati né i 90 minuti né i supplementari. I tempi regolamentari erano finiti 1-1: a sbloccare il risultato un sinistro di Jordi Alba deviato da Zakaria all'8’, poi il pareggio di Shaqiri al 68’. Svizzeri in dieci dal 77’ per l’espulsione di Freuler. Gli elvetici hanno sbagliato tre penalty su quattro (due parati da Unai Simon). La Spagna in semifinale affronterà la vincente di Belgio-Italia ( LA PARTITA - LE FOTO ) martedì alle 21 a Wembley.

La cronaca della partita

vedi anche

Euro 2020, l'Italia sfida il Belgio per la semifinale: 0-0. DIRETTA

Il match di San Pietroburgo parte subito forte. Passano 8 minuti e, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, arriva l’autogol della Svizzera: un tiro di sinistro di Jordi Alba da fuori area, deviato da Zakaria, inganna Sommer. È 1-0 per la Spagna. Il primo tempo si chiude senza grosse emozioni. Nella ripresa il pareggio della Svizzera: al 68’ Freuler approfitta di un pasticcio della difesa spagnola e serve Shaqiri, che segna l’1-1. Al 77’ la Svizzera rimane in dieci: rosso a Freuler per un'entrata decisa su Gerard Moreno. I 90 minuti finiscono 1-1, si va ai supplementari. Anche l’extra time termina senza nuove reti, con la Svizzera che in inferiorità numerica riesce a resistere all’assalto degli spagnoli: a decidere il match sono i calci di rigore. Inizia Sergio Busquets: palo. Poi Mario Gavranović segna: Svizzera in vantaggio. Dani Olmo trasforma il rigore. Fabian Schär sbaglia: il suo rigore viene parato da Unai Simon. Para anche Sommer, sul tiro di Rodri. Unai Simon para anche il rigore di Akanji. Poi tocca a Gerard Moreno, che segna: la Spagna è avanti per 2 a 1. Sul dischetto va Ruben Vargas, che calcia alto e regala il match point alla Spagna. Tocca a Mikel Oyarzabal, che spiazza Sommer e porta gli spagnoli in semifinale.