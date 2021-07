Euro 2020, oggi Italia-Spagna: alle 21 la prima semifinale. DIRETTA

A Londra gli Azzurri e le Furie rosse si giocano un posto nella finalissima dell’11 luglio. Per Mancini l’unico cambio rispetto al Belgio dovrebbe essere Emerson al posto dell'infortunato Spinazzola. Ciro Immobile dovrebbe essere confermato in attacco. La partita è in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Football. L’altra finalista sarà decisa domani, nel match tra Inghilterra e Danimarca