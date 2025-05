Giro d’Italia 2025, oggi la 12^ tappa Modena-Viadana: percorso e orari

L'edizione numero 108 prosegue con una frazione lunga 172 km e con un dislivello di 1.700 metri. Si parte dall’Emilia-Romagna per arrivare in Lombardia, superando due Gran Premi della Montagna: l’arrivo è in volata nel pieno della Pianura Padana. Ieri a vincere l’undicesima tappa è stato Richard Carapaz e in maglia rosa c'è Del Toro ascolta articolo

L’edizione numero 108 del Giro d'Italia prosegue oggi con la dodicesima tappa, da Modena a Viadana (Oglio-Po). La frazione, lunga 172 km e con un dislivello di 1.700 metri, parte dall’Emilia-Romagna per arrivare in Lombardia: l’arrivo è in volata nel pieno della Pianura Padana. Ieri a vincere l’undicesima tappa è stato Richard Carapaz e in maglia rosa c'è Isaac Del Toro.

La dodicesima tappa La dodicesima tappa è mossa per i primi 100 km e poi completamente piatta fino all’arrivo. Nella prima parte, nell’entroterra Modenese, si sfiorano i Castelli Matildici per poi arrivare a Quattro Castella: da qui, appunto, la strada diventa piatta. Prima di tagliare il traguardo, il gruppo deve affrontare un circuito di circa 27 km, su strade larghe e prevalentemente rettilinee. L’arrivo è su strade larghe e asfaltate, con un rettilineo finale di 450 metri. Non mancano, comunque, le insidie per i ciclisti: devono affrontare due Gran Premi della Montagna, entrambi di categoria 3. Il primo, a circa 40 km dalla partenza, è la salita di Baiso. Il secondo, a 96,1 km, è la salita di Bosea. Vedi anche Giro d'Italia 2025, il percorso e le tappe dell'edizione numero 108

Gli orari e i favoriti La dodicesima frazione è in diretta integrale su Eurosport 1, canale 210 di Sky Sport, e in streaming su NOW e Sky Go. La partenza è fissata alle 13.15, l’arrivo è previsto intorno alle 17.30. I favoriti per questa tappa tornano a essere i velocisti e potrebbe essere la frazione perfetta per una volata finale di gruppo.