Euro 2020: Italia in finale, stasera Inghilterra-Danimarca. DIRETTA

Dopo il successo dell’Italia sulla Spagna (HIGHLIGHTS - FOTO), stasera si decide la seconda finalista di Euro 2020. Alle ore 21, a Wembley, si sfidano Inghilterra e Danimarca. La squadra di Southgate affronta i ragazzi di Hjulmand, che sono la grande sorpresa del torneo. L'atto conclusivo degli Europei è in programma domenica 11 luglio, sempre nello stadio londinese, sede anche della semifinale che ha visto il trionfo Azzurro. I ragazzi di Mancini sono andati in vantaggio con Chiesa al 60', pari di Morata all’80'. Il match è andato prima ai supplementari e poi ai rigori. Errori di Locatelli e Dani Olmo, poi Donnarumma ha parato il penalty a Morata. Jorginho invece non ha sbagliato il suo, decisivo, che ha fissato il punteggio sul 5-3. E la festa italiana per la finale conquistata è potuta partire, da Londra alle piazze italiane, fino ai social.

