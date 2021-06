10/11 ©IPA/Fotogramma

Nel caso in cui una delle nazionali non avesse a disposizione il numero minimo di cui sopra, la partita può essere riprogrammata entro le 48 ore successive: nel caso in cui, invece, non potesse essere riprogrammata, la sanzione sarà la sconfitta per 3-0 a tavolino per la nazionale senza abbastanza giocatori a disposizione