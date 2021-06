Europei 2020, i pronostici: ecco quali sono le nazionali favorite

Francia in testa, poi Inghilterra, Belgio, Spagna, Germania, Italia e Portogallo. I bookmakers sembrano d’accordo sulle quote e vedono gli attuali campioni del mondo come i vincitori anche dell’Europeo. Dati confermati anche dal Cies che assegna agli uomini di Deschamps il miglior coefficiente

L’Italia di Mancini come outsider, la Francia (già campione del mondo) come favorita assoluta. Questo è ciò che si evince dai pronostici per gli Europei di calcio che inizieranno il prossimo 11 giugno proprio con il match di Roma tra gli azzurri e la Turchia. Secondo le principali agenzie di scommesse, infatti, sono proprio gli uomini di Deschamps la squadra da battere, mentre Chiellini&co sono i sesti favoriti del torneo con la stessa quota dei campioni in carica del Portogallo, guidati da Cristiano Ronaldo. Ecco tutti i pronostici di Euro 2021 (GLI STADI - LA PROGRAMMAZIONE SKY).

Chi passa il girone A dell’Italia? Azzurri favoriti leggi anche Italia-Repubblica Ceca 4-0, altra vittoria degli Azzurri in amichevole Secondo i bookmakers gli azzurri sono i favoriti nel girone A, quello composto da Italia, Turchia, Svizzera e Galles. Per i ragazzi di Mancini c’è la quota più bassa come vincente del girone intorno all’1.50, più staccate Turchia e Svizzera con quote che vanno dai 5.50 ai 6.50, mentre è il Galles di Gareth Bale la vera sfavorita del gruppo con una quota di 8. Probabilmente, a favore dell’Italia gioca anche il fatto che tutte e tre le partite del girone A degli azzurri si giocheranno a Roma.

Le favorite degli altri gironi approfondimento Europei 2021, tutti gli stadi dove si giocheranno le 51 partite. FOTO Girone B Per quanto riguarda il girone B, formato da Belgio, Danimarca, Russia e Finlandia, è proprio il Belgio di Lukaku la squadra favorita, seguita dalla Danimarca. Più staccata la Russia mentre viene considerata quasi impossibile la qualificazione della Finlandia. Girone C Nel girone C, quello formato da Olanda, Austria, Macedonia del Nord e Ucraina, i favoriti d’obbligo (e quindi anche per le varie agenzie) sono gli Orange. A giocarsi il secondo posto, in base ai pronostici, sono l’Austria e l’Ucraina allenata da Shevchenko, con gli austriaci però leggermente favoriti. Più staccata, invece, la Macedonia del Nord per la quale i bookies non vedono molte probabilità di qualificazione agli ottavi di finale. Girone D Per quanto riguarda il girone D, formato da Inghilterra, Scozia, Croazia e Repubblica Ceca, sono due le squadre super favorite per il passaggio del turno: l’Inghilterra e i vicecampioni del mondo della Croazia. In particolare, i bookies vedono la nazionale dei tre leoni come vincente del girone, seguita da Modric e compagni. Pochissime le chances date alla Scozia, ancor meno quelle per la Repubblica Ceca. Girone E Nel girone E, quello di Spagna, Svezia, Polonia e Slovacchia, troviamo una super favorita - ovvero la Spagna allenata da Luis Enrique - e due squadre che, secondo le principali agenzie di scommesse, si giocheranno il secondo posto del gruppo: Svezia e Polonia. Fanalino di coda, in base ai pronostici della vigilia, per la Slovacchia. Girone F Il girone F è senza dubbio quello più duro ed equilibrato: nello stesso gruppo, infatti, sono finite la Francia campione del mondo, il Portogallo che difende il titolo vinto nel 2016, la sempre temibile Germania e l’Ungheria. Stando ai bookmakers Francia e Germania sono le favorite per la vittoria del gruppo, più staccato il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Non viene quasi considerata la possibilità per l’Ungheria di poter vincere il girone: puntando un euro se ne vincerebbero 33.

Favorite dai bookies per la vittoria finale: c’è la Francia approfondimento Euro 2020, la festa del calcio europeo è su Sky: la programmazione Detto delle favorite nei vari gironi, i bookmakers hanno (ovviamente) fornito le quote per la vincente dell’intera competizione. Le case di scommesse sono d’accordo sul fatto che sia la Francia di Mbappé e Benzema la squadra da battere. I campioni del mondo, infatti, hanno la quota più bassa (tra 5 e 5.50) per la vittoria finale. Alle spalle dei francesi, i bookies indicano l’Inghilterra come favorita: Kane e compagni sono quotati a 6. Ricordiamo che sia le semifinali sia la finale dell’Europeo si giocheranno a Wembley, quindi è probabile che, oltre all’indiscutibile qualità della rosa di Southgate, le quote siano influenzate dal fatto che l’Inghilterra giocherebbe praticamente in casa le fasi decisive. La terza squadra favorita alla vittoria finale è il Belgio, seguito da Germania, Spagna, Italia e Portogallo.