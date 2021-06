Italia-Repubblica Ceca 4-0, altra vittoria degli Azzurri in amichevole

Si tratta dell'ottavo successo consecutivo. Immobile la sblocca al 23', poi raddoppia Barella prima dell'intervallo. Segnano anche Insigne e Berardi. La Nazionale di Mancini tornerà in campo venerdì 11 all'Olimpico, per l'esordio agli Europei contro la Turchia

L'Italia ha battuto la Repubblica Ceca 4-0 nell'ultima amichevole di preparazione agli Europei di calcio giocata a Bologna. Si tratta dell'ottavo successo consecutivo per gli Azzurri (tutti senza concedere reti). Immobile la sblocca al 23', poi addoppia Barella prima dell'intervallo. Segnano anche Insigne e Berardi. Esordio per Raspadori. La Nazionale di Mancini tornerà in campo venerdì 11 all'Olimpico, per l'esordio agli Europei contro la Turchia (LA PROGRAMMAZIONE SU SKY).