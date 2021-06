Europei, divisa Nazionale Armani omaggio a Bearzot. Ma è ironia social

Collo alla coreana e tonalità chiara della giacca non hanno convinto tutti. Ma lo stilista si dice "orgoglioso di vestire la nostra Nazionale in questo momento di ripartenza, e in un campionato così importante". E il presidente della Figc Gabriele Gravina lo ringrazia "perché è riuscito a disegnare un abito in grado di unire ed esaltare tre caratteristiche fondamentali di questa squadra così giovane, elegante e determinata"