Italia-San Marino 7-0, nell’amichevole doppiette di Politano e Pessina

Gli azzurri di Mancini in vista degli Europei sono scesi in campo a Cagliari. La sblocca Bernardeschi, raddoppia Di Ferrari. Nella ripresa i gol dell’attaccante del Napoli e del centrocampista dell’Atalanta e una rete di Belotti

È finita 7-0 l’amichevole fra Italia e San Marino, giocata a Cagliari a pochi giorni dall’inizio degli Europei. L'Italia tornerà in campo il 4 giugno al Dall'Ara per affrontare la Repubblica Ceca, ultimo test prima dell'esordio agli Europei contro la Turchia, in programma l'11 giugno all'Olimpico di Roma.

La cronaca della partita

Alla Sardegna Arena, aperta per l'occasione a 500 spettatori, il ct Mancini approfitta del test “morbido” per lanciare un 11 sperimentale e con un tridente inedito, formato da Kean, Grifo e Bernardeschi. . Dopo il minuto di raccoglimento nel ricordo delle vittime della tragedia del Mottarone e per la scomparsa di Tarcisio Burgnich, alla mezz’ora la sblocca proprio Bernardeschi con un sinistro dal limite, mentre il raddoppio arriva al 34’ con Di Ferrari: il difensore del Sassuolo segna con un tocco al volo sugli sviluppi di un corner respinto male da Benedettini in uscita. Nella ripresa a fare tris è Politano, appena entrato al posto di Kean. Al 67’ tocca a Belotti: anche lui appena entrato segna incrociando con il sinistro chiudendo una bella combinazione di prima con Bernardeschi, che alla fine gli serve l'assist. Poi altri tre gol in 10 minuti: Pessina (75’ e 86’) e Politano (77’).