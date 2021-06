Europei 2021, il calendario completo: dalla fase a gironi alla finale

È l’Italia di Roberto Mancini ad inaugurare gli Europei di calcio: la nazionale azzurra aprirà i giochi allo stadio Olimpico di Roma contro la Turchia alle 21 per il primo match del girone A. Seguiranno tutte le altre partite dei sei gironi in cui sono suddivise le 24 squadre partecipanti. Dal 26 giugno la fase ad eliminazione diretta con gli ottavi, fino alla finalissima di Wembley del prossimo 11 luglio sempre alle 21: ecco il calendario completo degli Europei che saranno in diretta su Sky Sport con tutti i 51 match, di cui 24 in esclusiva.