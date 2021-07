A Wembley la sfida tra i padroni di casa e la sorpresa di questo Europeo per decidere chi affronterà in finale l'Italia, sempre a Londra, il prossimo 11 luglio. Il ct inglese Southgate si affida al 4-2-3-1 in cui l'unico dubbio è Saka nei tre dietro a Kane. Formazione tipo per gli scandinavi con Dolberg supportato da Braithwaite e Damsgaard